Готовность образовательного комплекса в Краснознаменске превысила 70%

11 сентября 2026, 13:53

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Образовательный комплекс, включающий школу на 550 учеников и детский сад на 220 воспитанников, строят на улице Связистов в Краснознаменске. В настоящее время готовность объекта составляет 73%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Строительство ведётся в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«В учебном корпусе площадью свыше 14 300 квадратных метров предусматривается деление на блоки старшей, основной и младшей школы, а также дошкольного отделения», — говорится в сообщении.