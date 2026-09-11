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Готовность образовательного комплекса в Краснознаменске превысила 70%

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Образовательный комплекс, включающий школу на 550 учеников и детский сад на 220 воспитанников, строят на улице Связистов в Краснознаменске. В настоящее время готовность объекта составляет 73%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



Строительство ведётся в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.

«В учебном корпусе площадью свыше 14 300 квадратных метров предусматривается деление на блоки старшей, основной и младшей школы, а также дошкольного отделения», — говорится в сообщении.
В школьной части оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты, два спортзала, библиотеку с ИТ-зоной, актовый зал и столовую с пищеблоком. В детском саду будут помещения для десяти групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, раздевалками и санузлами, музыкальный и физкультурный залы и другие необходимые помещения.

Новый образовательный центр планируют открыть в 2027 году.
Лев Каштанов

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