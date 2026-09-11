Готовность образовательного комплекса в Краснознаменске превысила 70%
Образовательный комплекс, включающий школу на 550 учеников и детский сад на 220 воспитанников, строят на улице Связистов в Краснознаменске. В настоящее время готовность объекта составляет 73%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Строительство ведётся в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«В учебном корпусе площадью свыше 14 300 квадратных метров предусматривается деление на блоки старшей, основной и младшей школы, а также дошкольного отделения», — говорится в сообщении.В школьной части оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты, два спортзала, библиотеку с ИТ-зоной, актовый зал и столовую с пищеблоком. В детском саду будут помещения для десяти групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, раздевалками и санузлами, музыкальный и физкультурный залы и другие необходимые помещения.
Новый образовательный центр планируют открыть в 2027 году.