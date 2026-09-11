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Многодетные семьи Подмосковья получили взамен земли 3,4 млрд рублей

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Выплаты на общую сумму 3,4 миллиарда рублей получили многодетные семьи Московской области, решившие взять денежную компенсацию вместо положенного им земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.



Возможность взять деньги многодетным семьям предоставили в 2024 году. Размер компенсации составляет 400 тысяч рублей.

«Денежную выплату взамен земельного участка выбрали более восьми с половиной тысяч многодетных семей Подмосковья — 76% от всех получателей этой меры поддержки», — отметил глава Минсоцразвития региона Андрей Кирюхин.
Оформление выплаты полностью перевели в цифровой формат. Потратить полученную компенсацию семья может на свои приоритетные цели.

Вся актуальная информация от министерства социального развития Московской области регулярно размещается в соцсетях ведомства — на странице VK и на канале в мессенджере МАХ.
Лев Каштанов

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