Многодетные семьи Подмосковья получили взамен земли 3,4 млрд рублей
Выплаты на общую сумму 3,4 миллиарда рублей получили многодетные семьи Московской области, решившие взять денежную компенсацию вместо положенного им земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
Возможность взять деньги многодетным семьям предоставили в 2024 году. Размер компенсации составляет 400 тысяч рублей.
«Денежную выплату взамен земельного участка выбрали более восьми с половиной тысяч многодетных семей Подмосковья — 76% от всех получателей этой меры поддержки», — отметил глава Минсоцразвития региона Андрей Кирюхин.Оформление выплаты полностью перевели в цифровой формат. Потратить полученную компенсацию семья может на свои приоритетные цели.
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