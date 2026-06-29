Готовность перехода у ж/д станции Подлипки-Дачные превысила 20%
Разноуровневый пешеходный переход строят у железнодорожной станции Подлипки-Дачные в Королёве. В настоящее время готовность объекта составляется более 20%. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сейчас рабочие завершили устройство ливневой канализации, бетонирование на ростверках и опорах, а также армирование ригелей на опорах.
«Начался следующий этап: бетонирование ригелей на опорах. После того, как бетон наберёт прочность, можно будет устанавливать пролётное строение в проектное положение. Параллельно ведётся разработка котлована под павильон перехода», — отметил глава Минтранса региона Марат Сибатулин.Завершить строительство планируют во втором квартале 2027 года.