В Подмосковье за семь лет благоустроили почти 330 общественных пространств
329 общественных территорий благоустроили в Московской области с 2019 года. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе выездного заседания Комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству, сообщает пресс-служба регионального парламента.
На благоустройство направлен ряд региональных программ. Списки локаций составляются по запросам жителей.
«В вопросах благоустройства мы идём от пожеланий жителей, наша работа строится на наказах. С 2019 года в регионе удалось преобразить 329 общественных пространств, в том числе 73 сквера, 71 парк и 48 набережных», — сказал Игорь Брынцалов.Он добавил, что эта работа продолжается. Например, в текущем году планируется завершить благоустройство 69 общественных пространств, в том числе десяти набережных, 12 парков и 13 лесопарков.