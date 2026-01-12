Готовность пешеходного перехода под ж/д путями в Раменском достигла 80%
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Подземный пешеходный переход строят между станциями Удельная и Быково в Раменском округе. В настоящее время готовность объекта составляет 80%. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Переход соединит Интернациональную улицу и Южный проспект.
«Сейчас рабочие приступили к монтажу металлоконструкций павильонов входных групп. После этого их покрасят и остеклят. А в тоннельной части перехода заканчивают укладывать гранит на полу и керамогранит на стенах», — уточнил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Протяжённость тоннельной части перехода составляет 50 метров. Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируется в третьем квартале текущего года.