В Подмосковье подготовят более 200 мест для крещенских купаний
Свыше 200 мест для проведения крещенских купаний подготовят в Московской области в текущем году. Об этом рассказал в ходе еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов Подмосковья зампред правительства — министр благоустройства Михаил Хайкин.
Купели организуют как на открытом воздухе, так и в помещениях.
«Всего планируется обустроить 205 купелей — на десять больше, чем в прошлом году. В том числе на прудах будет 29 купелей, на открытых водоёмах — 43, а в помещениях — 60. Кроме того, планируется возвести 73 искусственные купели — с бассейном для погружения», — сказал Михаил Хайкин.Он добавил, что все купели поставят под цифровой контроль, а при организации будут учитываться требования Минблагоустройства и Минздрава региона, а таже МЧС России. К некоторым купелям желающих будут подвозить на специальных автобусах.