В Подмосковье подготовят более 200 мест для крещенских купаний

12 января 2026, 15:16

оригинал Фото: медиасток.рф

Свыше 200 мест для проведения крещенских купаний подготовят в Московской области в текущем году. Об этом рассказал в ходе еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов Подмосковья зампред правительства — министр благоустройства Михаил Хайкин.





Купели организуют как на открытом воздухе, так и в помещениях.





«Всего планируется обустроить 205 купелей — на десять больше, чем в прошлом году. В том числе на прудах будет 29 купелей, на открытых водоёмах — 43, а в помещениях — 60. Кроме того, планируется возвести 73 искусственные купели — с бассейном для погружения», — сказал Михаил Хайкин.