Омбудсмены Подмосковья рассмотрели около 190 тысяч обращений
Институт Уполномоченного по правам человека в Московской области появился ровно 25 лет назад — 12 января 2001 года. С этого момента до настоящего времени омбудсмены региона рассмотрели почти 190 тысяч обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отметила Ирина Фаевская, занимающая должность подмосковного омбудсмена с октября 2022 года, главная задача этого института состоит в защите и восстановлении прав граждан.
«Это кропотливая работа, требующая высокого профессионализма, знания законодательства и чуткости к людским проблемам. Ежегодно в адрес Уполномоченного по правам человека в Московской области поступают тысячи обращений, каждое из которых требует внимательного рассмотрения и принятия мер», — сказала Фаевская.Омбудсмен проводит таже большую работу по профилактике нарушений прав человека, взаимодействует органами власти на разных уровнях, с силовыми структурами, депутатами, представителями гражданского общества и СМИ.