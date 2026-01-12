Омбудсмены Подмосковья рассмотрели около 190 тысяч обращений

12 января 2026, 16:00

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Институт Уполномоченного по правам человека в Московской области появился ровно 25 лет назад — 12 января 2001 года. С этого момента до настоящего времени омбудсмены региона рассмотрели почти 190 тысяч обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Как отметила Ирина Фаевская, занимающая должность подмосковного омбудсмена с октября 2022 года, главная задача этого института состоит в защите и восстановлении прав граждан.





«Это кропотливая работа, требующая высокого профессионализма, знания законодательства и чуткости к людским проблемам. Ежегодно в адрес Уполномоченного по правам человека в Московской области поступают тысячи обращений, каждое из которых требует внимательного рассмотрения и принятия мер», — сказала Фаевская.