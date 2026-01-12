В Московской области за новогодние праздники родились 1400 детей

12 января 2026, 16:04

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го появились на свет около 1400 новорождённых. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минздрава Московской области.





Первым рождённым в наступившем году ребёнком стал мальчик. Это произошло в Московском областном перинатальном центре в новогоднюю ночь в 00:50.

«В Подмосковье создана трёхуровневая система оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорождённым. Это и роддома, и перинатальные центры, и НИИ акушерства и гинекологии. Наши врачи всегда готовы оказать квалифицированную медпомощь, независимо от праздничных и выходных дней», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.