В Московской области за новогодние праздники родились 1400 детей
В Подмосковье с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го появились на свет около 1400 новорождённых. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минздрава Московской области.
Первым рождённым в наступившем году ребёнком стал мальчик. Это произошло в Московском областном перинатальном центре в новогоднюю ночь в 00:50.
«В Подмосковье создана трёхуровневая система оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорождённым. Это и роддома, и перинатальные центры, и НИИ акушерства и гинекологии. Наши врачи всегда готовы оказать квалифицированную медпомощь, независимо от праздничных и выходных дней», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Всю информацию о системе родовспоможения в регионе можно найти на портале «Стань мамой в Подмосковье».
Помимо этого, в Подмосковье работает одноимённый Единый call-центр системы родовспоможения. Звонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.