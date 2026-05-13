Готовность подмосковного индустриального парка «Северные Врата» достигла 80%
Индустриальный парк «Северные Врата» строят на территории Дмитровского округа. В настоящее время объект готов уже на 80%. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Работы ведутся в двух производственно-складских корпусах площадью 16 и 18 тысяч квадратных метров.
«Там завершается монтаж систем отопления, водопровода и канализации. Уже установлены системы пожарной сигнализации и спринклерного пожаротушения», — говорится в сообщении.Зампред правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что общий объём инвестиций в «Северные Врата» составляет 18 миллиардов рублей. За реализацию проекта отвечает компания-девелопер RDS.