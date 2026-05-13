Подмосковным дважды стобалльникам выплатят по 100 тысяч рублей

13 мая 2026, 10:15

оригинал Фото: istockphoto.com/sengchoy

Выпускникам подмосковных школ, сумевшим сдать на сто баллов не менее двух ЕГЭ, положена выплата в размере 100 тысяч рублей. Об этой принятой в регионе мере поддержки напомнил в преддверии экзаменационного сезона председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Основной период сдачи ЕГЭ начнётся 1 июня и продлится до 9 июля.





«В Московской области предусмотрены серьёзные стимулы для самых трудолюбивых и талантливых. Выпускники, сдавшие на 100 баллов сразу два и более предмета, получают единовременно 100 тысяч рублей», — сказал Игорь Брынцалов.