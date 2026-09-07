Готовность Подмосковья к отопительному сезону превысила 95%

07 сентября 2026, 17:12

оригинал Фото: медиасток.рф

Интенсивная подготовка коммунального хозяйства к отопительному сезону ведётся в Московской области. Работы идут с опережением графика, на сегодняшний день они выполнены более чем на 95%. Об этом рассказал член фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Пахомов, сообщает пресс-служба партии.





Одновременно с сезонной работой в рамках реализации Народной программы «Единой России» ведётся масштабная модернизация подмосковной инфраструктуры ЖКХ.





«Регион готов к новому отопительному сезону уже более чем на 95%. В целом в Подмосковье в этом году строят и капитально ремонтируют свыше 300 котельных и порядка 250 километров теплосетей», — сказал Пахомов.