Производство рыбы в Подмосковье за полгода выросло почти на 30%
Производство товарной рыбы и рыбопосадочного материала в Московской области демонстрирует устойчивый рост. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
За первое полугодие 2026-го этот показатель вырос выросло на 28,7% и составил 1,57 тысячи тонн против 1,22 тысячи за аналогичный период прошлого года.
Из этого объёма 1200 тонн пришлось на товарную рыбу, 364 тонны – на рыбопосадочный материал.
«Основными объектами товарного рыбоводства в региональных хозяйствах остаются карп, щука, карась, толстолобик и белый амур. Развивается и выращивание ценных пород – форели и осетра. Мы видим рост по всем направлениям: увеличиваются объёмы, развивается переработка, расширяется присутствие региональной продукции на рынке», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.
Как уточнили в ведомстве, регион наращивает и переработку. За шесть месяцев с начала года хозяйства произвели свыше 36 000 тонн переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков – почти на 12% больше, чем годом ранее. Сегодня в Московской области работает порядка 40 предприятий переработки и более 30 специализированных рыбоводческих хозяйств.
Сейчас Подмосковье занимает первое место по объёмам производства рыбной продукции в Центральном федеральном округе и восьмое – в России.