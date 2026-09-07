Производство рыбы в Подмосковье за полгода выросло почти на 30%

07 сентября 2026, 16:45

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Производство товарной рыбы и рыбопосадочного материала в Московской области демонстрирует устойчивый рост. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.





За первое полугодие 2026-го этот показатель вырос выросло на 28,7% и составил 1,57 тысячи тонн против 1,22 тысячи за аналогичный период прошлого года.



Из этого объёма 1200 тонн пришлось на товарную рыбу, 364 тонны – на рыбопосадочный материал.

«Основными объектами товарного рыбоводства в региональных хозяйствах остаются карп, щука, карась, толстолобик и белый амур. Развивается и выращивание ценных пород – форели и осетра. Мы видим рост по всем направлениям: увеличиваются объёмы, развивается переработка, расширяется присутствие региональной продукции на рынке», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.