Готовность подземного перехода на Октябрьском проспекте в Люберцах превысила 90%

11 августа 2025, 17:31

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Подземный пешеходный переход строят в Люберцах на пересечении Октябрьского проспекта с Красной улицей. В настоящее время готовность объекта составляет более 90%. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Сейчас полностью завершено устройство монолитной конструкций перехода и внутренняя отделка, ведётся подготовка к остеклению входов и устройству фасадов.





«Одновременно с созданием этого перехода на Октябрьском проспекте строится ещё один — на пересечении со Смирновской улицей. Там сейчас продолжается разработка котлована и перенос инженерных коммуникаций. Оба перехода входят в план реконструкции Октябрьского проспекта», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.