Готовность подземного перехода на Октябрьском проспекте в Люберцах превысила 90%
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Подземный пешеходный переход строят в Люберцах на пересечении Октябрьского проспекта с Красной улицей. В настоящее время готовность объекта составляет более 90%. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сейчас полностью завершено устройство монолитной конструкций перехода и внутренняя отделка, ведётся подготовка к остеклению входов и устройству фасадов.
«Одновременно с созданием этого перехода на Октябрьском проспекте строится ещё один — на пересечении со Смирновской улицей. Там сейчас продолжается разработка котлована и перенос инженерных коммуникаций. Оба перехода входят в план реконструкции Октябрьского проспекта», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Длина переходов будет составлять свыше 63 метров, ширина и высота — более четырёх метров. Завершить строительство планируется в конце текущего года.