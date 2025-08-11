Достижения.рф

Готовность подземного перехода на Октябрьском проспекте в Люберцах превысила 90%

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Подземный пешеходный переход строят в Люберцах на пересечении Октябрьского проспекта с Красной улицей. В настоящее время готовность объекта составляет более 90%. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Сейчас полностью завершено устройство монолитной конструкций перехода и внутренняя отделка, ведётся подготовка к остеклению входов и устройству фасадов.

«Одновременно с созданием этого перехода на Октябрьском проспекте строится ещё один — на пересечении со Смирновской улицей. Там сейчас продолжается разработка котлована и перенос инженерных коммуникаций. Оба перехода входят в план реконструкции Октябрьского проспекта», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
Длина переходов будет составлять свыше 63 метров, ширина и высота — более четырёх метров. Завершить строительство планируется в конце текущего года.
Лев Каштанов

