В ОЭЗ «Ступино Квадрат» увеличивают офис производителя кормов для животных

11 августа 2025, 16:58

оригинал Фото: Компания «Мустанг Ступино»

Компания «Мустанг Ступино», работающая в особой экономической зоне «Ступино Квадрат», расширяет административно-бытовой корпуса. Компания получила разрешение на строительство, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





«Мустанг Ступино» является резидентом ОЭЗ «Ступино Квадрат» с 2018 года. На этой территории производитель кормов для сельскохозяйственных животных уже построил завод с двумя производственными линиями.



«Сегодня площадь всех объектов компании, включая производственные и административные здания, превышает 11,5 тыс. кв. м. Суммарный объём инвестиций – 1,5 млрд рублей. На предприятии создано около 80 рабочих мест. На действующем производстве выпускают 5 тыс. тонн готовой продукции в месяц», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.