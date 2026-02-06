Достижения.рф

Готовность пристройки к детсаду «Звёздочка» в Пушкине превысила 60%

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Новый корпус детсада «Звёздочка» строят в городе Пушкино на Московском проспекте. Ход работ проверили депутат Госдумы Сергей Пахомов, глава Пушкинского округа Максим Красноцветов и его заместители Людмила Конопатченкова и Ольга Жданова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В настоящее время готовность здания составляет 63%.

«Трёхэтажная пристройка рассчитана на 60 воспитанников. Там обустроят три групповых помещения: на первом этаже — для самых маленьких, а на втором и третьем для детей постарше. На каждом этаже будет свой санузел, раздевалка и буфет. С основным зданием корпус соединит переход», — говорится в сообщении.
Пристройку планируют ввести в эксплуатацию в сентябре текущего года.


