В Подмосковье с начала года восстановили освещение более чем в 550 подъездах

06 февраля 2026, 15:45

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Коммунальные службы с начала текущего года восстановили освещение более чем в 550 подъездах многоквартирных домов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Работы провели по заявкам жителей.





«Заявки на замену перегоревших ламп поступали в Единую диспетчерскую службу региона, а из отработку контролировали инспекторы министерства», — говорится в сообщении.