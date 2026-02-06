В Подмосковье с начала года восстановили освещение более чем в 550 подъездах
Коммунальные службы с начала текущего года восстановили освещение более чем в 550 подъездах многоквартирных домов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Работы провели по заявкам жителей.
«Заявки на замену перегоревших ламп поступали в Единую диспетчерскую службу региона, а из отработку контролировали инспекторы министерства», — говорится в сообщении.В ведомстве также напомнили, что освещение в подъезде является зоной ответственности управляющей компании, поэтому требование о ремонте следует направлять ей. Согласно нормам, на устранение неполадок в системе освещения даётся семь дней.
Если заявку не принимают, жители могут обратиться в территориальный отдел министерства.