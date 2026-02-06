В Красногорске капремонт корпуса местного колледжа выполнен на 15%

06 февраля 2026, 16:25

оригинал Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В Красногорске на улице Речной продолжается капитальный ремонт учебного корпуса «Красногорского колледжа». На сегодняшний день работы выполнены на 15%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.





Ремонт реализуется в рамках госпрограммы Подмосковья полностью за счёт регионального бюджета. Подрядчик уже завершил демонтаж старых внутренних конструкций. Сейчас строители занимаются устройством кровли, штукатуркой стен, монтажом систем отопления, водоснабжения и канализации, а также прокладкой электрических сетей.



На объекте ежедневно задействовано около 50 рабочих и 2 единицы спецтехники. Общая площадь здания — 4440,3 м². В ходе ремонта планируется полностью заменить оконные блоки, двери, все инженерные коммуникации и сантехнику, возвести новые внутренние перегородки, обновить кровлю, фасад и внутреннюю отделку. Кроме того, для колледжа закупят современную мебель и оборудование.



Завершить капитальный ремонт и открыть обновлённый корпус для студентов планируют в 2026 году.

