24 ноября 2026, 17:35

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Новый корпус, рассчитанный на 975 учеников, появится у красногорской гимназии №7 имени Д. П. Яковлева, расположенной на Вокзальной улице в ЖК «Ильинский тупик». В настоящее время строительная готовность здания достигла 26%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Строительство проводится одновременно с реконструкцией основного здания гимназии. Проект финансируется из регионального бюджета в рамках программы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас в новом здании наполовину выполнили монолитные работы, продолжается возведение стен и перегородок», — говорится в сообщении.