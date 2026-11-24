Готовность пристройки к гимназии №7 в Красногорске достигла 26%
Новый корпус, рассчитанный на 975 учеников, появится у красногорской гимназии №7 имени Д. П. Яковлева, расположенной на Вокзальной улице в ЖК «Ильинский тупик». В настоящее время строительная готовность здания достигла 26%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Строительство проводится одновременно с реконструкцией основного здания гимназии. Проект финансируется из регионального бюджета в рамках программы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«Сейчас в новом здании наполовину выполнили монолитные работы, продолжается возведение стен и перегородок», — говорится в сообщении.Площадь пристройки составит свыше 13 тысяч квадратных метров. Туда из основного корпуса переедет начальная и основная школа. В здании оборудуют универсальные и специализированные классы, спортивные и актовый залы, а также столовую с пищеблоком. Завершить работы планируют в 2028 году.