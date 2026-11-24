24 ноября 2026, 17:14

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад №2 при школе №7, расположенный на Школьной улице в Наро-Фоминске, капитально ремонтируют. Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируют в будущем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В настоящее время работы на объекте общей площадью более 920 квадратных метров выполнены уже на 80%.





«Сейчас рабочие занимаются кровлей и фасадом, отделкой помещений, а также монтируют инженерные коммуникации: водопровод, канализацию, отопление и электропроводку. На прилегающей территории проводят благоустройство», — говорится в сообщении.