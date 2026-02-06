Готовность пристройки к лицею в Бронницах достигла 55%

06 февраля 2026, 14:41

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Реконструкцию лицея со строительством нового корпуса на 100 мест проводят в Бронницах. В настоящее время готовность пристройки, расположенной на улице Льва Толстого, составляет 55%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Сейчас на объекте проводят фасадные и кровельные работы, монтируют инженерные системы и отделывают помещения.





«Площадь пристройки составляет свыше четырёх с половиной тысяч квадратных метров. Здесь оборудуют четыре универсальных класса и семь лабораторий и мастерских, а также библиотечно-информационный центр, актовый и спортивный залы, пищеблок со столовой и кабинеты психолога и логопеда», — говорится в сообщении.