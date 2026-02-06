В посёлке Челюскинский Пушкинского округа проверили работу новой котельной
Блочно-модульную котельную, построенную в 2024 году в посёлке Челюскинский Пушкинского округа, посетили депутат Госдумы Сергей Пахомов, глава муниципалитета Максим Красноцветов и депутат Мособлдумы Михаил Ждан. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Котельную построили в рамках концессионного соглашения с компанией «Газпром теплоэнерго МО».
«В котельной находится четыре котла, которые нагревают воду по температурному графику 95/70°С. Основным видом топлива является природный газ. Вода поступает через один водопровод, что облегчает обслуживание объекта», — говорится в сообщении.Котельная работает в автоматическом режиме, постоянное присутствие персонала не требуется. Все показатели отслеживают специальные датчики, благодаря чему снижаются расходы и повышается надёжность теплоснабжения.