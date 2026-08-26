Достижения.рф

Готовность пристройки к Раменской гимназии достигла 50%

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Новый корпус гимназии, рассчитанный на 500 учеников, строят на Северном шоссе в Раменском. В настоящее время здание готово наполовину. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Пристройку возводят за счёт регионального бюджета в рамках реализации программы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.

«Сейчас на объекте проводят монолитные работы, занимаются кладкой наружных и внутренних стен и перегородок», — говорится в сообщении.
В пристройке разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортивный зал, столовую и медпункт. С основным зданием её соединит тёплый переход на уровне второго этажа.

Сдать корпус в эксплуатацию планируют в 2028 году.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0