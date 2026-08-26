Готовность пристройки к Раменской гимназии достигла 50%
Новый корпус гимназии, рассчитанный на 500 учеников, строят на Северном шоссе в Раменском. В настоящее время здание готово наполовину. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Пристройку возводят за счёт регионального бюджета в рамках реализации программы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«Сейчас на объекте проводят монолитные работы, занимаются кладкой наружных и внутренних стен и перегородок», — говорится в сообщении.В пристройке разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортивный зал, столовую и медпункт. С основным зданием её соединит тёплый переход на уровне второго этажа.
Сдать корпус в эксплуатацию планируют в 2028 году.