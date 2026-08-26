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В Подмосковье внедрили ИИ в услугу по переселению из аварийного жилья

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

В услугу «Переселение граждан из аварийного жилья» на госпортале Московской области интегрировали искусственный интеллект. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.



ИИ проверяет прикреплённые к заявке документы.

«Если файл не соответствует требованиям или не читается, нейросеть сразу укажет на ошибку. Пользователь сможет заменить некорректный документ до отправки заявления в ведомство. Эта опция поможет сократить число отказов», — говорится в сообщении.
Услуга размещена в разделе «Гражданам», подразделе «Жильё», вкладке «Статус недвижимости». Она доступна собственникам и нанимателям жилья, признанного аварийным. Ответ на заявку поступит в личный кабинет пользователя в течение пяти рабочих дней.
Лев Каштанов

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