В Подмосковье внедрили ИИ в услугу по переселению из аварийного жилья
В услугу «Переселение граждан из аварийного жилья» на госпортале Московской области интегрировали искусственный интеллект. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
ИИ проверяет прикреплённые к заявке документы.
«Если файл не соответствует требованиям или не читается, нейросеть сразу укажет на ошибку. Пользователь сможет заменить некорректный документ до отправки заявления в ведомство. Эта опция поможет сократить число отказов», — говорится в сообщении.Услуга размещена в разделе «Гражданам», подразделе «Жильё», вкладке «Статус недвижимости». Она доступна собственникам и нанимателям жилья, признанного аварийным. Ответ на заявку поступит в личный кабинет пользователя в течение пяти рабочих дней.