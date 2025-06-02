Готовность пристройки к школе в Подольске превысила 50%

02 июня 2025, 15:59

Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Пристройку к школе №29 имени Петра Ивановича Забродина, рассчитанную на 200 учеников, возводят в Подольске. В настоящее время новый корпус готов более чем на половину. Ход работ проверил глава городского округа Григорий Артамонов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.







«Несмотря на сжатые сроки, всё организовано чётко, в соответствии с графиком и строительными нормами. Новая пристройка на 200 мест — очередной шаг к созданию более современных и комфортных условий для обучения детей. Это особенно важно в условиях увеличения числа школьников», — сказал Григорий Артамонов.