Обрушение спортзала школы в российском городе шокировало местных жителей
В российском городе Артем Приморского края произошла авария, которая потрясла общественность. В школе № 17 на улице Кирова обрушилась часть здания, в частности, спортивный зал, во время проведения капитального ремонта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон.
По предварительной информации, инцидент случился в результате земляных работ, проводимых для устройства гидроизоляции и дренажа фундамента. Как выяснили специалисты, причиной обрушения стали нарушения в технологии выемки грунта — подрядчик не учел особенности незаглубленного пристроя, в котором находился спортзал.
В настоящее время для предотвращения дальнейших обрушений строители планируют засыпать участок скальным грунтом. Также в срочном порядке проводится обследование несущих конструкций и фундамента школы.
Несмотря на предупреждения Роспотребнадзора о временном ограничении работы пляжей из-за аварийно-восстановительных работ, многие туристы продолжают наслаждаться купанием в Черном море. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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