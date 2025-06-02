Обрушение спортзала школы в российском городе шокировало местных жителей

02 июня 2025, 15:56

В городе Артем во время капремонта обрушился школьный спортзал

Фото: iStock/Yaraslau Saulevich

В российском городе Артем Приморского края произошла авария, которая потрясла общественность. В школе № 17 на улице Кирова обрушилась часть здания, в частности, спортивный зал, во время проведения капитального ремонта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон.