В Долгопрудном капитально отремонтируют больницу

02 июня 2025, 15:25

оригинал Фото: istockphoto.com/Jacob Wackerhausen

Капитальный ремонт больницы планируют провести в Долгопрудном. Подряд на работы выставлен на открытые электронные торги, извещение об этом размещено в Единой информационной системе в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.







«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать здание больницы общей площадью более 6,9 тыс. квадратных метров, расположенное по адресу: город Долгопрудный, улица Павлова, дом №2. Работы должны быть завершены в 2028 году», — говорится в сообщении.