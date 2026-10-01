В Королёве приступили к ремонту школы-интерната для детей-инвалидов
Школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, расположенную на улице Горького в микрорайоне Первомайский в Королёве, капитально отремонтируют. Работы уже начались. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Ремонт проводится в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«В настоящее время на объекте площадью около двух тысяч квадратных метров идёт демонтаж», — отмечается в сообщении.В ходе капремонта в здании обновят кровлю, фасад и входную группу, заменят все инженерные коммуникации, включая отопление, водоснабжение и канализацию, смонтируют системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, проведут отделку помещений, установят новое оборудование и мебель и благоустроят прилегающую территорию.
Ремонт планируется завершить к 1 сентября 2027 года.