Губернатор Воробьёв поприветствовал депутатов нового созыва Мособлдумы
Первое заседание Мособлдумы восьмого созыва состоялось в четверг, 1 октября. В нём принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Воробьёв пожелал депутатам плодотворной работы и отметил важность исполнения наказов избирателей.
«Смысл нашей работы — и исполнительной, и законодательной власти — оправдывать ожидания, выполнять всё, о чем мы говорили на встречах в разных локациях нашего Подмосковья. Жизнь состоит из огромного количества вызовов во всех сферах, и всегда важно решать проблемы своевременно. И решать так, чтобы жители чувствовали заботу и внимание», — сказал глава региона.Он также отметил, что явка на выборах была высокой и что больше всего голосов получила партия «Единая Россия».