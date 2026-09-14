Готовность реконструкции дороги в деревне Сабурово достигла 50%

14 сентября 2026, 16:34

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Продолжается реконструкция автодороги в деревне Сабурово округа Красногорск. В настоящее время выполнена половина от всех запланированных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





В программу входит создание современного дорожного полотна, а также переустройство инженерных коммуникаций и обустройство локальных очистных сооружений.





«Сейчас для строительства очистных сооружений ведется устройство буронабивных свай. Параллельно продолжаются дорожные работы: устройство насыпи и установка бортового камня», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.