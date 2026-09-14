Готовность реконструкции дороги в деревне Сабурово достигла 50%
Продолжается реконструкция автодороги в деревне Сабурово округа Красногорск. В настоящее время выполнена половина от всех запланированных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В программу входит создание современного дорожного полотна, а также переустройство инженерных коммуникаций и обустройство локальных очистных сооружений.
«Сейчас для строительства очистных сооружений ведется устройство буронабивных свай. Параллельно продолжаются дорожные работы: устройство насыпи и установка бортового камня», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.Реконструкция дороги началась осенью 2025 года, завершить её планируют во втором квартале 2027 года.