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Готовность реконструкции дороги в деревне Сабурово достигла 50%

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Продолжается реконструкция автодороги в деревне Сабурово округа Красногорск. В настоящее время выполнена половина от всех запланированных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



В программу входит создание современного дорожного полотна, а также переустройство инженерных коммуникаций и обустройство локальных очистных сооружений.

«Сейчас для строительства очистных сооружений ведется устройство буронабивных свай. Параллельно продолжаются дорожные работы: устройство насыпи и установка бортового камня», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.
Реконструкция дороги началась осенью 2025 года, завершить её планируют во втором квартале 2027 года.
Лев Каштанов

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