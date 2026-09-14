Губернатор Воробьёв рассказал о шести новых городских пространствах в Подмосковье

14 сентября 2026, 16:21

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Для жителей Подмосковья открыли сразу шесть новых благоустроенных пространств. Об этом сообщил губернатор Московкой области Андрей Воробьёв.





По словам главы региона, это три лесопарка, набережная, бульвар и сквер. Они появились в Щёлкове, Истре, Лобне и Богородском округе.

«Продолжаем создавать такие места по всему Подмосковью, чтобы рядом с домом можно было погулять с семьёй, заняться спортом или просто отдохнуть. Лесопарки обновляем по программе «Парки в лесу», остальные общественные пространства – по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», – отметил Воробьёв.



Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО