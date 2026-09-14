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Губернатор Воробьёв рассказал о шести новых городских пространствах в Подмосковье

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Для жителей Подмосковья открыли сразу шесть новых благоустроенных пространств. Об этом сообщил губернатор Московкой области Андрей Воробьёв.



По словам главы региона, это три лесопарка, набережная, бульвар и сквер. Они появились в Щёлкове, Истре, Лобне и Богородском округе.

«Продолжаем создавать такие места по всему Подмосковью, чтобы рядом с домом можно было погулять с семьёй, заняться спортом или просто отдохнуть. Лесопарки обновляем по программе «Парки в лесу», остальные общественные пространства – по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», – отметил Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Так, в Щёлкове заработал лесопарк «Спутник», в Истре – «Массовка». В обоих обустроили дорожки, детские и спортивные площадки, зоны отдыха и пространства для выгула собак.

В «Спутнике» проложили экотропу и установили вендинговый аппарат с кормом для животных. Там появилась лыжероллерная трасса. В «Массовке» обустроили лыжную трассу. На обоих объектах теперь есть маршруты для прогулок, детские и спортплощадки, места для отдыха. В Лобне обустроены набережная пруда «Москвич» и сквер в микрорайоне Депо.


Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На набережной обновили береговую линию, сделали деревянные настилы, смотровую площадку, пирс и амфитеатр, открыли игровые зоны, кафе и прокат лодок. В Богородском округе преобразили лесопарк «Волхонка» и Богородский бульвар.

В лесопарке проложили дорожки, оборудовали спортивный кластер, кинологический маршрут, пирсы и детские площадки. Помимо этого, построили лесную лабораторию и очистили карьер.

Бульвар соединил районы Заречье и Центральный микрорайон. Там появились пешеходные дорожки, навесы с качелями и фонтан.
Лора Луганская

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