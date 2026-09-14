Губернатор Воробьёв рассказал о шести новых городских пространствах в Подмосковье
Для жителей Подмосковья открыли сразу шесть новых благоустроенных пространств. Об этом сообщил губернатор Московкой области Андрей Воробьёв.
По словам главы региона, это три лесопарка, набережная, бульвар и сквер. Они появились в Щёлкове, Истре, Лобне и Богородском округе.
«Продолжаем создавать такие места по всему Подмосковью, чтобы рядом с домом можно было погулять с семьёй, заняться спортом или просто отдохнуть. Лесопарки обновляем по программе «Парки в лесу», остальные общественные пространства – по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», – отметил Воробьёв.
Так, в Щёлкове заработал лесопарк «Спутник», в Истре – «Массовка». В обоих обустроили дорожки, детские и спортивные площадки, зоны отдыха и пространства для выгула собак.
В «Спутнике» проложили экотропу и установили вендинговый аппарат с кормом для животных. Там появилась лыжероллерная трасса. В «Массовке» обустроили лыжную трассу. На обоих объектах теперь есть маршруты для прогулок, детские и спортплощадки, места для отдыха. В Лобне обустроены набережная пруда «Москвич» и сквер в микрорайоне Депо.
На набережной обновили береговую линию, сделали деревянные настилы, смотровую площадку, пирс и амфитеатр, открыли игровые зоны, кафе и прокат лодок. В Богородском округе преобразили лесопарк «Волхонка» и Богородский бульвар.
В лесопарке проложили дорожки, оборудовали спортивный кластер, кинологический маршрут, пирсы и детские площадки. Помимо этого, построили лесную лабораторию и очистили карьер.
Бульвар соединил районы Заречье и Центральный микрорайон. Там появились пешеходные дорожки, навесы с качелями и фонтан.