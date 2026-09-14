Подмосковные врачи удалили со спины ребёнка 10-сантиметровую кисту

14 сентября 2026, 16:13

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Кисту размером десять на три сантиметра удалили со спины пятилетнего мальчика врачи Детского научно-клинического центра им. Л.М. Рошаля. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Диагностика показала, что это лимфангиома мягких тканей подлопаточной области — доброкачественное новообразование, связанное с врождённой патологией лимфатических сосудов.





«Мы провели операцию: сначала аккуратно вырезали кисту вместе с её оболочкой в пределах здоровых тканей. Затем переместили расположенные рядом участки кожи, чтобы закрыть образовавшуюся рану и получить хороший косметический результат», — рассказал заведующий отделением детской хирургии №2 ДНКЦ им. Л.М. Рошаля Никита Степаненко.