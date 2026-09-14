В Пушкине стартовал ремонт корпуса №5 гимназии «Тарасовка»
Рабочие приступили к капитальному ремонту учебного корпуса №5 гимназии «Тарасовка», расположенного на Советской улице в микрорайоне Звягино города Пушкино. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Общая площадь здания, построенного 70 лет назад, составляет около 1 400 квадратных метров. Объект отремонтируют в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона.
«Сейчас идут подготовительные работы — поставка оборудования и материалов, а также обустройство мест для их складирования. На этой неделе начнутся демонтажные работы», — говорится в сообщении.В ходе капремонта в здании заменят кровлю, утеплят фасад, обновят все инженерные коммуникации и внутренние помещения, а также модернизируют системы пожарной безопасности и видеонаблюдения.
Завершить работы планируют к 1 сентября 2027 года.
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