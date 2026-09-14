В Пушкине стартовал ремонт корпуса №5 гимназии «Тарасовка»

14 сентября 2026, 15:52

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Рабочие приступили к капитальному ремонту учебного корпуса №5 гимназии «Тарасовка», расположенного на Советской улице в микрорайоне Звягино города Пушкино. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Общая площадь здания, построенного 70 лет назад, составляет около 1 400 квадратных метров. Объект отремонтируют в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона.





«Сейчас идут подготовительные работы — поставка оборудования и материалов, а также обустройство мест для их складирования. На этой неделе начнутся демонтажные работы», — говорится в сообщении.