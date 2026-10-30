В Подмосковье с начала года трудоустроились более 150 земских медиков
Более 150 врачей и представителей среднего медицинского персонала вышли на работу в сёлах Московской области по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Программы предусматривают единовременные выплаты для участников в размере от миллиона до полутора миллионов рублей для врачей и от 500 тысяч до 750 тысяч рублей для среднего медперсонала. Сумма зависит от места расположения населённого пункта.
«Нам важно, чтобы жители небольших и отдалённых поселений могли получать медицинскую помощь рядом с домом. Поэтому мы продолжаем привлекать специалистов в сельские медучреждения», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Воспользоваться программой для врачей могут педиатры, терапевты, врачи общей практики, рентгенологи, онкологи, неврологи и акушеры-гинекологи.