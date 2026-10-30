В Подмосковье с начала года трудоустроились более 150 земских медиков

30 октября 2026, 13:51

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 150 врачей и представителей среднего медицинского персонала вышли на работу в сёлах Московской области по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Программы предусматривают единовременные выплаты для участников в размере от миллиона до полутора миллионов рублей для врачей и от 500 тысяч до 750 тысяч рублей для среднего медперсонала. Сумма зависит от места расположения населённого пункта.





«Нам важно, чтобы жители небольших и отдалённых поселений могли получать медицинскую помощь рядом с домом. Поэтому мы продолжаем привлекать специалистов в сельские медучреждения», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.