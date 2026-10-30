Строительство ФОКа в посёлке Загорянский завершат в 2028 году

30 октября 2026, 14:34

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Двухэтажный физкультурно-оздоровительный центр строят в посёлке Загорянский округа Щёлково. Сдать объект в эксплуатацию должны в 2028 году. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Объект возводят на улице Свердлова рядом со школой №21 и жилыми домами. Сейчас готовность объекта составляет 20%.





«В комплексе общей площадью более 1 800 квадратных метров разместят зал для настольного тенниса на 20 игроков. На первом этаже также будут три зала для занятий в различных секциях, раздевалки с душевыми и гардероб, а на втором — дополнительные пространства для секций, массажный кабинет и актовый зал», — говорится в сообщении.