Готовность реконструкции стадиона «Спартак» в Луховицах достигла 95%

27 октября 2026, 13:16

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

На стадионе «Спартак», расположенном на улице Пушкина в Луховицах, проводят масштабную реконструкцию. В настоящее время работы вышли на финишную прямую: готовность объекта составляет 95%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Сейчас на стадионе занимаются пусконаладкой внутренних инженерных коммуникаций, отделкой помещений и благоустройством территории.





«На трибунах обновлённого стадиона можно будет разместить до полутора тысяч зрителей. В подтрибунном пространстве площадью около 3 900 квадратных метров откроют тренажёрный и спортивный залы, душевые, раздевалки, массажные, тренерские комнаты, гардеробные и помещения для хранения инвентаря. Предусмотрены также комментаторская и медпункт», — говорится в сообщении.