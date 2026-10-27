Спортсменки из Подмосковья завоевали восемь медалей чемпионата России по боксу
Четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали выиграли представительницы Московской области на чемпионате России по боксу среди женщин. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили в Москве с 20 по 26 октября.
На вторую ступень пьедестала почёта поднялась королёвская спортсменка Арина Варсанян. А третье место заняли Дарья Панова из Электростали, Полина Спирина из Домодедова и Любовь Макеева из Клина.«Золото Подмосковью принесли Елена Бабичева из Королёва, выступавшая в весовой категории до 63 килограммов, Людмила Воронцова из Долгопрудного в весе до 57 килограммов, Екатерина Куц из Химок в весе до 50 килограммов и Юлия Чумгалакова из Домодедова в весе до 48 килограммов. Кроме того, Екатерина Куц получила награду за лучшую технику», — говорится в сообщении.