Спортсменки из Подмосковья завоевали восемь медалей чемпионата России по боксу

27 октября 2026, 12:38

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали выиграли представительницы Московской области на чемпионате России по боксу среди женщин. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в Москве с 20 по 26 октября.



