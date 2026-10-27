Капремонт лицея в деревне Головково завершат в 2027 году
Лицей имени Героя России Веры Волошиной, расположенный в деревне Головково Наро-Фоминского округа, капитально ремонтируют. Сдать обновлённый объект в эксплуатацию планируют к 1 сентября 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.
Работы ведутся за счёт областного бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона.
«В настоящее время в здании общей площадью около пяти тысяч квадратных метров наполовину завершили демонтаж старых конструкций и приступили к обустройству кровли», — отмечается в сообщении.В программу ремонта входит обновление входной группы, фасада и крыши, замена водопровода, канализации, отопления, электропроводки и сантехники, установка систем пожарной безопасности и видеонаблюдения, отделка помещений и благоустройство прилегающей территории.