Капремонт лицея в деревне Головково завершат в 2027 году

27 октября 2026, 12:11

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Лицей имени Героя России Веры Волошиной, расположенный в деревне Головково Наро-Фоминского округа, капитально ремонтируют. Сдать обновлённый объект в эксплуатацию планируют к 1 сентября 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.





Работы ведутся за счёт областного бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона.





«В настоящее время в здании общей площадью около пяти тысяч квадратных метров наполовину завершили демонтаж старых конструкций и приступили к обустройству кровли», — отмечается в сообщении.