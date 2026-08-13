Готовность реконструкции стадиона «Спартак» в Луховицах превысила 70%
Реконструкция стадиона «Спартак» в Луховицах вступила в завершающую стадию. В настоящее время готовность объекта составляет 72%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В результате обновления стадион станет современным многофункциональным спортивным комплексом, где будут тренироваться и выступать местные команды.
«На объекте уже завершили устройство песчаного основания футбольного поля. Сейчас строители занимаются устройством щебёночного основания поля и основания под тротуарную плитку, асфальтируют беговую дорожку, монтируют шумозащитные экраны и обустраивают пространство под трибунами», — говорится в сообщении.Работы проводятся по областной госпрограмме за счёт регионального бюджета. Сдать объект в эксплуатацию должны до конца текущего года.