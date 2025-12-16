Готовность реконструкции Володарского ВЗУ в Подольске достигла 50%

16 декабря 2025, 13:55

Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Володарский ВЗУ, обеспечивающий водой около 42 тысяч человек, реконструируют в городском округе Подольск. В настоящее время готовность объекта составляет 50%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Работы планируется завершить в четвёртом квартале 2026 года.

«Насосную станцию построили в 1958 году, она давно превысила нормативный срок эксплуатации, что ставило под угрозу водоснабжение домов на улицах Осенняя, 50 лет ВЛКСМ, Большая Серпуховская, Парковая и Высотная», — отмечается в сообщении.