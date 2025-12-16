В Королёве капитально отремонтировали детский сад №5
Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт королёвского детсада №5, расположенного по адресу: Пионерская улица, дом №47А, завершён. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Скоро учреждение вновь откроется для 107 воспитанников.
«В рамках ремонта в здании, общая площадь которого составляет свыше тысячи квадратных метров, обновили и утеплили фасад и кровлю, поменяли все инженерные сети и сантехнику, потолки и полы, двери и окна, провели отделку помещений и модернизировали пищеблок», — говорится в сообщении.Кроме того, строители благоустроили прилегающую к детскому саду территорию: там установили 11 новых детских площадок с песочницами и разбили газоны.
Работы провели по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».