В Королёве капитально отремонтировали детский сад №5

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт королёвского детсада №5, расположенного по адресу: Пионерская улица, дом №47А, завершён. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Скоро учреждение вновь откроется для 107 воспитанников.

«В рамках ремонта в здании, общая площадь которого составляет свыше тысячи квадратных метров, обновили и утеплили фасад и кровлю, поменяли все инженерные сети и сантехнику, потолки и полы, двери и окна, провели отделку помещений и модернизировали пищеблок», — говорится в сообщении.
Кроме того, строители благоустроили прилегающую к детскому саду территорию: там установили 11 новых детских площадок с песочницами и разбили газоны.

Работы провели по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
Лев Каштанов

