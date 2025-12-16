Достижения.рф

В Подмосковье установили ещё четыре зарядных станции для электрокаров

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Четыре зарядные станции для электромобилей (ЭЗС) установили специалисты компании «Мособлэнерго» в трёх округах Московской области — Шатуре, Павлово-Посадском и Щёлкове. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.



Две ЭЗС мощностью 200 кВт установили в Щёлкове: у дома №6 на Комсомольской улице и у дома №4, корпус 1 на Пролетарском проспекте.

«Обе станции находятся в районах жилой застройки, рядом расположены торговые центры, образовательные учреждение, театр и музей», — говорится в сообщении.
В Шатуре электрозарядную станцию мощностью 200 кВт установили у дома №2 на проспекте Ильича — в шаговой доступности от автовокзала, железнодорожной станции, торгового центра и храма.

А в Павловском Посаде у дома №35 на Большой Покровской улице появилась ЭЗС мощностью 22 кВт. Рядом со станцией находится большая парковочная площадка.

Всего на территории Московской области настоящее время насчитывается около 360 электрозарядных станции.
Лев Каштанов

