В Подмосковье установили ещё четыре зарядных станции для электрокаров

16 декабря 2025, 12:53

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Четыре зарядные станции для электромобилей (ЭЗС) установили специалисты компании «Мособлэнерго» в трёх округах Московской области — Шатуре, Павлово-Посадском и Щёлкове. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.





Две ЭЗС мощностью 200 кВт установили в Щёлкове: у дома №6 на Комсомольской улице и у дома №4, корпус 1 на Пролетарском проспекте.





«Обе станции находятся в районах жилой застройки, рядом расположены торговые центры, образовательные учреждение, театр и музей», — говорится в сообщении.