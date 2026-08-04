Готовность реконструкции ВЗУ в Пушкинском округе достигла 84%

04 августа 2026, 16:16

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Водозаборный узел №14 реконструируют в посёлке Правдинский Пушкинского округа. В настоящее время работы выполнили на 84%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





ВЗУ построили в 1963 году, он обеспечивает водой более 17 тысяч жителей.





«Сейчас на объекте завершили ремонт и оснащение одного резервуара чистой воды объёмом 800 кубометров и заканчивают работы по резервуару на тысячу кубометров. Уже смонтирована станция водоподготовки, заменены наружные инженерные сети коммуникации, обустроена ливневая канализация и модернизировано оборудование на станции второго подъёма», — говорится в сообщении.