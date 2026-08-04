В Подольске завершили благоустройство сквера Ленина
Работы по благоустройству сквера Ленина в Подольске выполнили на 100%. Об этом сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
Общая площадь преображённого пространства составляет 2,6 гектара.
«В сквере появились удобные пешеходные дорожки с фонарями и системой видеонаблюдения, уличные библиотеки, качели и навесы, скамейки и амфитеатры для проведения мероприятий», — говорится в сообщении.Кроме того, в сквере сделали фонтан, установили спортивное оборудование и информационные стенды.
Работы провели по программе «Формирование комфортной среды» в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее сообщалось, что в городе Видное Ленинского округа ищут подрядчика на благоустройство Советской площади.