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В Подольске завершили благоустройство сквера Ленина

оригинал Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Работы по благоустройству сквера Ленина в Подольске выполнили на 100%. Об этом сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.



Общая площадь преображённого пространства составляет 2,6 гектара.

«В сквере появились удобные пешеходные дорожки с фонарями и системой видеонаблюдения, уличные библиотеки, качели и навесы, скамейки и амфитеатры для проведения мероприятий», — говорится в сообщении.
Кроме того, в сквере сделали фонтан, установили спортивное оборудование и информационные стенды.

Работы провели по программе «Формирование комфортной среды» в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее сообщалось, что в городе Видное Ленинского округа ищут подрядчика на благоустройство Советской площади.
Лев Каштанов

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