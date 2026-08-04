В Подмосковье благоустроили более 220 дворов
Благоустройство 223 дворов завершили в Московской области в текущем сезоне по программе «Чистый регион». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В рамках благоустройства во дворах проводят озеленение, обновляют асфальт на проездах и тротуарах, обустраивают парковки и ставят новые скамейки и урны.
«В настоящее время из годового плана на 425 дворов работы завершили на 223 объектах, а на 141 они продолжаются. Общий процент выполнения программы составляет 52%», — говорится в сообщении.Полностью благоустройство дворов выполнили в десяти округах: Черноголовке, Бронницах, Серебряных Прудах, Восходе, Рузском, Звёздном городке, Молодёжном, Кашире, Лосино-Петровском и Клину.