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В Подмосковье благоустроили более 220 дворов

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Благоустройство 223 дворов завершили в Московской области в текущем сезоне по программе «Чистый регион». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



В рамках благоустройства во дворах проводят озеленение, обновляют асфальт на проездах и тротуарах, обустраивают парковки и ставят новые скамейки и урны.

«В настоящее время из годового плана на 425 дворов работы завершили на 223 объектах, а на 141 они продолжаются. Общий процент выполнения программы составляет 52%», — говорится в сообщении.
Полностью благоустройство дворов выполнили в десяти округах: Черноголовке, Бронницах, Серебряных Прудах, Восходе, Рузском, Звёздном городке, Молодёжном, Кашире, Лосино-Петровском и Клину.
Лев Каштанов

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