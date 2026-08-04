На финале ОвиCUP в Подмосковье сыграют звёздные команды Овечкина и Ковальчука

04 августа 2026, 16:46

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две команды прославленных хоккеистов – Овечкина и Ковальчука – сыграют во время финала ОвиCUP в Подмосковье. Матче звёзд пройдёт, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Гала-матч состоится на арене «Мытищи» имени В.И. Шалимова в заключительный день ОвиCUP 8 августа.

«Капитаном первой команды станет лучший снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин. Вместе с ним на лёд выйдут обладатели Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, Дмитрий Орлов и Вячеслав Войнов, чемпионы мира Андрей Николишин и Андрей Марков. В игре также примут участие легенда российского футбола Андрей Аршавин, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, сын капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Сергей Овечкин и многие другие», – рассказали в министерстве.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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«После гала-матча на арене ледового дворца состоится финальная игра турнира среди лучших детско-юношеских команд, в ходе которой определится обладатель главного трофея – кубка имени легендарного хоккеиста. Победителей и призёров наградит лично Овечкин. Для болельщиков подготовили спортивное шоу и развлекательную программу», – отметили в ведомстве.