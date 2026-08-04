На финале ОвиCUP в Подмосковье сыграют звёздные команды Овечкина и Ковальчука
Две команды прославленных хоккеистов – Овечкина и Ковальчука – сыграют во время финала ОвиCUP в Подмосковье. Матче звёзд пройдёт, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Гала-матч состоится на арене «Мытищи» имени В.И. Шалимова в заключительный день ОвиCUP 8 августа.
«Капитаном первой команды станет лучший снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин. Вместе с ним на лёд выйдут обладатели Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, Дмитрий Орлов и Вячеслав Войнов, чемпионы мира Андрей Николишин и Андрей Марков. В игре также примут участие легенда российского футбола Андрей Аршавин, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, сын капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Сергей Овечкин и многие другие», – рассказали в министерстве.
Команду олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира Ильи Ковальчука составят обладатель «Золотого шлема» и Кубка КХЛ Артемий Панарин, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, легенда отечественного футбола Александр Мостовой и другие.
Следить за матчем будут прославленные хоккеисты Алексей Касатонов, Александр Якушев, Евгений Малкин, Владимир Мышкин, Даниил Марков и Виктор Шалимов, актёр Денис Никифоров.
Основным ведущим мероприятия станет Дмитрий Губерниев, а противостояние двух звёздных команд прокомментируют журналисты Владимир Гучек и Роман Скворцов.
«После гала-матча на арене ледового дворца состоится финальная игра турнира среди лучших детско-юношеских команд, в ходе которой определится обладатель главного трофея – кубка имени легендарного хоккеиста. Победителей и призёров наградит лично Овечкин. Для болельщиков подготовили спортивное шоу и развлекательную программу», – отметили в ведомстве.Турнир среди детских команд проводится по инициативе губернатора Андрея Воробьёва с 2018 года. В этом году Кубок Александра Овечкина проходит в восьмой раз с 1 по 8 августа в Красногорске на арене имени Владимира Петрова и в Мытищах на арене имени Виктора Шалимова. В нём участвуют 24 команды лучших детско-юношеских хоккейных академий России.