В четырех округах Подмосковья не выявили превышения концентрации загрязняющих веществ

18 июня 2026, 15:25

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

39 стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха установлено в городских округах Котельники, Реутов, Люберцы и Балашиха. Они отбирают пробы по восьми показателям в режиме онлайн, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.





По данным ведомства, превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано.

«В Московском регионе дует порывистый юго-западный ветер со скоростью 2-5 м/с. Никакого «нефтяного дождя» на территории области не выпадало. В Балашихе жители замечали оседание продуктов горения в виде сажи, как в печке или костре», – пояснили в ведомстве.

«Следует минимизировать пребывание на улице и без острой необходимости не покидать помещение. При выходе на улицу используйте специальные маски. Лучше всего подойдёт сложенная ткань или марля, которую можно увлажнить. Особенно внимательными стоит быть автомобилистам: при задымлении снижается видимость, замедляется реакция, и этого можно не заметить», – подчеркнули в Минэкологии.