Расходы бюджета Подмосковья на инфраструктуру и экономику превысили 379 млрд рублей
Расходы на развитие инфраструктуры и поддержку экономики Подмосковья в 2025 году выросли до 379 миллиардов рублей против 257 миллиардов годом ранее. Такие данные привела первый замминистра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова на публичных слушаниях по годовому отчёту об исполнении бюджета региона.
По её словам, рост финансирования отражает увеличение бюджетных инвестиций в транспортную и коммунальную инфраструктуру, благоустройство, меры поддержки бизнеса и промышленности.
Расходы Дорожного фонда Московской области в прошлом году выросли на 72 миллиарда рублей – до 151 миллиарда. Финансирование выросло за счёт остатка средств Дорожного фонда, не использованного в 2024 году, и увеличения поступлений из федерального бюджета.
Расходы на транспортное обслуживание населения, включая поддержку перевозчиков, составили 63 миллиарда рублей. Девять миллиардов рублей направлено на проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт – Петербург и проекты развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учётом организации диаметральных маршрутов.
Продолжилась модернизация коммунальной инфраструктуры. В 2025 году на это направили 44 миллиарда рублей, что на девять миллиардов больше, чем годом ранее. В основном рост пришёлся на строительство и реконструкцию объектов и сетей теплоснабжения.
Из-за увеличения площади и количества благоустраиваемых территорий расходы на создание комфортной городской среды возросли на пять миллиардов рублей, составив 21 миллиард. Работы провели на 128 объектах.
В сфере жилищной политики расходы составили 32 миллиарда рублей. За год жильём обеспечили 263 молодые и многодетные семьи, а также более тысячи детей-сирот. Из аварийного жилья расселены 11 200 человек.
Финансирование цифрового сектора увеличилось почти втрое – с 10 до 28 миллиардов рублей за год. Средства направлены на развитие и эксплуатацию 44 информационных систем, грантовую поддержку 84 новых ИТ-компаний.
Субъектам малого и среднего бизнеса помогли в приобретении оборудования, открытии предприятий, льготном кредитовании, выходе на маркетплейсы. Расходы на это составили три миллиарда рублей.
Читайте также: