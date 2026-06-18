Расходы бюджета Подмосковья на инфраструктуру и экономику превысили 379 млрд рублей

18 июня 2026, 16:27

оригинал Фото: пресс-служба Министерства экономики и финансов МО

Расходы на развитие инфраструктуры и поддержку экономики Подмосковья в 2025 году выросли до 379 миллиардов рублей против 257 миллиардов годом ранее. Такие данные привела первый замминистра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова на публичных слушаниях по годовому отчёту об исполнении бюджета региона.