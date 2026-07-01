В Клину приступили к сносу аварийного дома на четыре квартиры
Одноэтажный дом с четырьмя квартирами, находящийся в аварийном состоянии, сносят на улице Ильинская Слобода в Клину. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом общей площадью около 170 квадратных метров построили 66 лет назад. Со временем он обветшал.
«Обследование показало, что постройка более не пригодна для эксплуатации. Жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Снос дома планируют завершить до конца лета.
Всего на территории округа Клин выявили 315 аварийных зданий, недостроев и самостроев. В настоящее время 232 проблемных объекта снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.