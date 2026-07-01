В Клину приступили к сносу аварийного дома на четыре квартиры

01 июля 2026, 10:51

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажный дом с четырьмя квартирами, находящийся в аварийном состоянии, сносят на улице Ильинская Слобода в Клину. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом общей площадью около 170 квадратных метров построили 66 лет назад. Со временем он обветшал.





«Обследование показало, что постройка более не пригодна для эксплуатации. Жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.