Готовность ремонта школы в посёлке Васильчиново достигла 90%
Видео: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Здание школы 1955 года постройки ремонтируют в посёлке Васильчиново Наро-Фоминского городского округа. В настоящее время работы выполнены на 90%, качество ремонта проверил глава округа Роман Шамнэ. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
В проверке также приняли участие представители родительского комитета и ученики.
«Прислушались к предложениям жителей округа. Перемен в школе действительно много, в проект пришлось вносить изменения, докупать оборудование и мебель, но это было принципиально важно, так что мы нашли возможность это реализовать», — отметил Роман Шамнэ.Благодаря капремонту в Васильчиновской школе появился актовый зал и музей, раздевалки спортзала оборудовали душевыми кабинками и отдельным санузлом, а в обновлённом пищеблоке — столовая на 108 мест.
1 сентября обновлённая школ откроется для 335 своих учеников.