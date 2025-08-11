Готовность ремонта школы в посёлке Васильчиново достигла 90%

11 августа 2025, 13:23

Видео: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Здание школы 1955 года постройки ремонтируют в посёлке Васильчиново Наро-Фоминского городского округа. В настоящее время работы выполнены на 90%, качество ремонта проверил глава округа Роман Шамнэ. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





В проверке также приняли участие представители родительского комитета и ученики.





«Прислушались к предложениям жителей округа. Перемен в школе действительно много, в проект пришлось вносить изменения, докупать оборудование и мебель, но это было принципиально важно, так что мы нашли возможность это реализовать», — отметил Роман Шамнэ.