У мемориала «Журавли» в Котельниках провели уборку

11 августа 2025, 12:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Комплекс работ по летнему содержанию общественных территорий продолжают проводить в городском округе Котельники. В рамках этих работ привели в порядок мемориальный комплекс «Журавли» в микрорайоне Белая Дача. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Мемориал «Журавли» посвящён памяти павших бойцов. Там ежегодно проводят торжественные мероприятия.



