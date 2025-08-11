У мемориала «Журавли» в Котельниках провели уборку
Комплекс работ по летнему содержанию общественных территорий продолжают проводить в городском округе Котельники. В рамках этих работ привели в порядок мемориальный комплекс «Журавли» в микрорайоне Белая Дача. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Мемориал «Журавли» посвящён памяти павших бойцов. Там ежегодно проводят торжественные мероприятия.
В администрации округа также отметили, что на прошлой неделе уборку провели у обелиска Славы и памятника «Танк «Родина — Мать» в микрорайоне Силикат.«Сначала была вручную очищена вся территория, прилегающая к мемориалу. Потом специалисты вручную помыли каждый элемент мемориала, не повредив при этом материалы, из которых сделан памятник. А затем все поверхности промыли водой, для этого использовалась специальная техника», — говорится в сообщении.